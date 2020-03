Delio Rossi: “Taglio degli stipendi? Il Coronavirus non è colpa dei giocatori, poi con questi modi…”

L’emergenza Coronavirus e la conseguente sospensione dei campionati rischia di avere effetti devastanti sulle finanze dei club. Per mitigare la situazione, è stato proposto un taglio degli ingaggi dei calciatori. Sull’argomento, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è intervenuto il tecnico Delio Rossi.

TAGLIO – “Il taglio degli ingaggi è un discorso complesso. Quando si va a firmare un contratto, ci sono anche delle clausole imponderabili: non è colpa dei giocatori se è arrivato il Coronavirus, di conseguenza è difficile che possano rinunciare allo stipendio. Il problema sono i modi: i calciatori sono disponibili alla solidarietà, ma se glielo fai come diktat è normale che poi ci sarebbero questioni in tribunale”.