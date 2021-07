Delio Rossi: “Vi dico quali mister rischiano in Serie A la prossima stagione…”

Il tecnico analizza le nuove esperienze di alcuni colleghi di Serie A

Parte da una sua ex squadra Delio Rossi, la Lazio di Sarri: "Non sarà facile, conosco bene il suo metodo e ha bisogno di tempo, essendo un maestro, tra virgolette, come posso essere io o Zeman. In ritiro per la maggior parte avrà esuberi e gente che dovrà andare via, un tempo si incideva subito ma oggi non è così. Non sarà facile".