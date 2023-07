Delle Alli choc: “Molestato a sei anni. A sette e otto fumavo e spacciavo”

"Un trauma è un trauma e il tuo corpo lo registra nel medesimo modo, non importa di cosa si tratti. Penso sia sempre stata una battaglia tra me e me. Vincevo fuori andando avanti ma dentro di me era una lotta continua. Se conosceste di più la mia vita, potreste capire un po’ meglio come sono. Voglio aiutare altre persone a capire che non sono sole, nelle emozioni che provano, e che non ti rende debole chiedere aiuto", ha detto facendo riferimento anche alla rivincita personale che ha ottenuto diventando un calciatore.