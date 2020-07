Delneri e la nuova avventura al Brescia: “Ruolo da direttore tecnico mi intriga”

Una nuova avventura attende Luigi Delneri al Brescia. L’ex mister tra le altre anche di Chievo, Roma e Juventus, riparte dalla società di Massimo Cellino con il ruolo di direttore tecnico. Parlando al Corriere dei Brescia, l’ex allenatore ha confermato i rumors che lo vorrebbero prossimo dirigente delle Rondinelle.

Delneri: “Affascinato dalla possibilità offertami”

A 70 anni, Luigi Delneri conferma l’approdo al Brescia con il ruolo di direttore tecnico. Una nuova esperienza che vedrà dunque il club lombardo ripartire anche dalle capacità dell’esperto uomo di calcio. “Sono davvero molto affascinato dalla possibilità che mi è stata offerta. Conosco bene il presidente Cellino”, ha detto l’ex mister. “Mi intriga il ruolo di direttore tecnico perché credo, dopo tanti anni in panchina, di avere l’esperienza necessaria per farlo. Stiamo parlando di un ruolo che in Italia praticamente non esiste. Sarò un consigliere e non un allenatore. Io starò sempre un passo indietro e darò la mia opinione quando mi verrà chiesta: le decisioni spetteranno sempre all’allenatore”.

Il Brescia, quindi, probabilmente ripartirà dalla Serie B ma anche da un uomo di grande esperienza come Delneri che affiancherà la squadra e l’allenatore – da capire se sarà ancora Diego Lopez – per provare a riportare subito in alto la società dopo un’annata poco felice.

