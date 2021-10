Delusione Pessina: “Contro United gara che chiunque sogna di giocare ma non ci sarò”

Il centrocampista dell'Atalanta non recupera per la gara di mercoledì in Champions League

Redazione ITASportPress

Intervista esclusiva a LeoVegas.News da parte di Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta attualmente infortunato. Il giocatore, fresco di rete da tre punti in Champions contro lo Young Boys, deve fare i conti con uno stop fisico che non gli permetterà di giocare l'attesa sfida dell'Old Trafford contro il Manchester United.

CONDIZIONI - "Sto recuperando e ho fatto degli esami. Spero di essere in campo il prima possibile. Sto facendo terapie e tanto rinforzo. Il prima possibile mi vedrete in campo", ha detto Pessina riguardo alle sue condizioni fisiche. "Dal gol in Champions all'infortunio? Sinceramente non ho avuto modo di gestire le emozioni. La rete in Champions e la vittoria sono stati fantastici, l'infortunio fa parte del calcio. Tornerò presto per giocare per questa squadra".

MANCHESTER - "Fare il tifo è difficile. Davvero più difficile da tifoso che da giocatore. I miei compagni avranno un tifoso in più per queste gare, fino a quando non tornerò con loro. La sfida al Manchester United? Non ci sarò e mi dispiace molto. I miei compagni, il mister e tutti sono carichi e pronti. Queste gare si preparano da sole. Sono quelle partite che chiunque sogna di giocare da tutta la vita. Ripeto, ho fiducia nei miei compagni. Faranno bene".