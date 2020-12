Demba Ba racconta il caso di razzismo in Psg-Istanbul Basaksehir: non tutti volevano uscire dal campo

Non smette di far discutere il caso di razzismo avvenuto martedì in Champions League nel corso della sfida tra Psg-Istanbul Basaksehir e che ha visto coinvolto un ufficiale di gara e l’assistente allenatore del club turco Webo. La sfida è stato poi sospesa e rigiocata il giorno dopo e parte del merito è di Demba Ba che sentendo quelle parole usate dal quarto uomo ha reagito difendendo il mister e chiedendo a tutti di fare qualcosa. Parlando a BeInSport, il giocatore ha però rivelato che non tutti i compagni sono subito stati certi di lasciare il terreno di gioco.

Il racconto di Demba Ba e le reazioni della squadra

“È iniziato tutto parlando a destra e a sinistra”, ha detto Demba Ba tra i più attivi per difendere Webo e fare chiarezza sulla situazione. “Alcuni hanno alzato la voce per dire: ‘O usciamo tutti o nessuno di noi esce dal campo’”. “Devo dire che in quel momento sono rimasto sorpreso dalla reazione di alcuni giocatori. In modo particolare di Enzo Crivelli. Gli ho detto ‘Enzo, se escono tutti devi uscire anche tu. Hai 25 anni, esci'”.

Da qui la reazione inattesa del compagno di squadra: “Se aveste visto con quale ferocia e violenza mi ha urlato ‘No non esco…’. Sono cose che dovrebbero essere estirpate dal campo di calcio e se non facciamo nulla questo continuerà. Alla fine è uscito, ha deciso di non giocare seguendo la squadra”.

LE PEROLE DELLA VITTIMA DELL’EPISODIO WEBO (CLICCA QUI PER LEGGERLE)