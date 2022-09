Dembelé carica il Barcellona: “Champions? Sempre tra i favoriti. Non temiamo il Bayern”

Riparte la Champions League e nel girone dell'Inter potrebbe esserci battaglia tra le due big Barcellona e Bayern Monaco con la speranza di vedere appunto i nerazzurri prenedere parte alla lotta per le prime due posizioni. A parlare del raggruppamento e non solo è stato Ousmane Dembelé in una bella intervista a Mundo Deportivo .

IN CHAMPIONS - "Il Barcellona è uno dei favoriti della Champions League? Il Barça è sempre stato uno dei favoriti, insieme ad altre grandi squadre come il Real Madrid o il Liverpool. Dobbiamo iniziare la stagione di Coppa alla grande, non come l'anno scorso quando abbiamo perso 0-3 contro il Bayern e poi contro il Benfica con lo stesso risultato", ha detto Dembelé. "Dobbiamo iniziare con una vittoria. Se abbiamo paura del Bayern? No, non abbiamo paura. Vogliamo battere il Bayern perché ci ha battuto l'anno scorso e anche l'anno prima".