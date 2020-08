Depay, addio Lione: “Non vedo il futuro, ma non so se giocherò l’intera stagione qui”

Debutto show per il Lione in Ligue 1, soprattutto per Memphis Depay, autore di tre gol e un assist nel 4-1 contro il Dijon. Una prestazione da incornicare che deve, però, fare i conti con le dichiarazioni dell’olandese al termine della gara. Parole che spaventano la squadra di Garcia e la società francese.

Depay: “Non so se giocherò tutta la stagione qui”

“La partita non è stata la mia migliore, ma per essere ad inizio stagione va bene iniziare con tre punti, questa è la cosa importante”, ha commentato Depay come riporta Goal.com che poi sul futuro ha sganciato una vera e propria bomba: “Sono davvero felice di aver segnato tre gol oggi. Abbiamo dimostrato di poter combattere contro grandi squadre, ma dobbiamo restare concentrati e battere i cosiddetti club piccoli. Abbiamo molti buoni giocatori. Dobbiamo fare del nostro meglio per lottare per il massimo. I rumors sul mio futuro? Io non vedo il futuro ma non so se giocherò qui l’intera stagione. Sinceramente sono stato qui quattro anni, sono diventato capitano, ma se riguardo la mia carriera non vedo traccia della Champions League. Quindi, se mi chiedete del mio futuro. Non lo so…“.

