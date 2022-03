Depay carica il Barcellona: “Clasico? Stiamo bene e vogliamo vincere”

L'attaccante alla vigilia del match col Real Madrid

Il calciatore, che nelle ultime tre gare ha segnato due gol, ha confermato di essersi ripreso al meglio dall'infortunio e di avere voglia di dimostrare il proprio valore: "È normale che qui ci sia competizione in attacco. Gioco per il miglior club del mondo e voglio dimostrare di poter essere un titolare in questa squadra. Mi sono infortunato in un brutto momento della stagione, ma ora sono di nuovo in forma e felice e ho segnato due gol".