Depay mette nel mirino la Juventus, gol di tacco in amichevole: “Strada giusta per tornare in forma”

Memphis Depay è tornato e lo ha fatto nel modo migliore possibile: gol di tacco in amichevole contro il Celtic e Juventus avvisata. Sì, proprio la Vecchia Signora che ad agosto sarà la rivale del Lione in Champions League con il confronto che partirà con i francesi in vantaggio di una rete, quella segnata nella gara d’andata.

L’attaccante olandese, ritornato a calpestare il terreno da gioco dopo l’infortunio al ginocchio destro sembra essere pronto al big match anche se non al 100%. Parlando a RMC Sport, infatti, il classe 1994 ha spiegato le sue condizioni e i suoi obiettivi.

Depay: “Ho bisogno di partite per tornare in forma”

Depay, che si era infortunato al ginocchio destro riportando la rottura del legamento, è tornato in campo e al gol. In realtà l’olandese si era già rivisto nei test contro Nizza e Glasgow Rangers a gara in cors, prima di tornare titolare il 1 luglio contro il Port Valais. Ora, però, anche la rete, necessità primaria per un attaccante e la convinzione di poter tornare in forma per la Champions: “Sono molto stanco dopo sei mesi senza giocare”, ha dichiarato l’olandese. “Sicuramente ho bisogno di partite come questa per tornare in forma, sto lavorando duramente. Avevo lavorato per l’Europeo e poi per il resto della stagione, tutti coloro che hanno avuto un infortunio come il mio tornano più forti. Dobbiamo ancora migliorare ma siamo concentrati”.

