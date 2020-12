Depay, un anno dopo l’infortunio: “Non ho mai provato un dolore simile nella mia vita…”

Oggi può sorridere, guardare al passato con maggiore sicurezza e convinzione. Memphis Depay, attaccante olandese del Lione, ha rivissuto attraverso un messaggio pubblicato sui social, quanto accaduto esattamente 365 giorni fa: l’inizio del recupero dalla rottura del legamento del ginocchio sinistro.

Ha scelto un filmato e un’immagine l’attaccante della Nazionale per descrivere quanto affrontato nella clinica di riabilitazione: “Oggi, un anno fa, ho fatto il mio intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato. Non posso mentire, non ho mai provato un dolore così prima in vita mia”, ha scritto Depay mostrando un breve video in cui prova a piegare lentamente l’arto. “Ma sapete cosa si dice in questi casi: ‘ciò che non ti uccide ti rende più forte’. Oggi state guardando una persona più forte mentalmente e fisicamente. Tengo sempre gli occhi aperti, credo che Dio mi ricompenserà per il mio duro lavoro”.