Derby County, da un ex blues ad un altro: se parte Lampard, c’è Terry

L’addio di Maurizio Sarri al Chelsea ha aperto le porte ad una girandola di cambi in panchina. Curiosamente, il posto dell’ex manager italiano vedrà coinvolti due bandiere del Chelsea: Frank Lampard e John Terry.

Infatti, il prossimo tecnico dei Blues dovrebbe proprio essere l’ex centrocampista inglese, nell’ultima stagione alla guida del Derby County che ha sfiorato la promozione in Premier League. Passaggio alla massima serie, che è riuscito, invece, all’Aston Villa, guidata, nel ruolo di vice-allenatore, da John Terry, altro grande ex del Chelsea. Sranno proprio loro due i grandi protagonisti del prossimo mercato allenatori. Infatti, secondo il Daily Mail, in caso di partenza di Frank Lampard, il Derby County starebbe pensando a John Terry, assistant coach dell’Aston Villa nell’ultima stagione. Un vero e proprio scambio tra ex calciatori Blues. Per il difensore inglese sarebbe la prima avventura da allenatore.