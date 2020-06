Derby County, Wisdom accoltellato durante una rapina

Se l’è vista brutta Andre Wisdom, difensore del Derby County, squadra che milita nella Championship e in corsa per il ritorno in Premier League.

Il giocatore classe ’93, nativo di Leeds, ma cresciuto nel Liverpool e tesserato per il Derby dal 2017, è stato infatti accoltellato da malviventi che volevano rapinarlo mentre scendeva dalla propria auto. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese Wisdom era in visita ai parenti nel sobborgo di Toxteth.

I fatti sono avvenuti a Liverpool. La notizia è stata resa nota dallo stesso Derby County, che precisa come Wisdom abbia subito “un attacco non provocato”, per poi entrare nel dettaglio delle condizioni del giocatore: “Ha riportato delle ferite che lo hanno costretto al ricovero in ospedale. Ora il nostro obiettivo è di dare il massimo supporto a lui e alla famiglia”.

“Guarisci presto, Wis”, il tweet pubblicato dal club inglese sul profilo ufficiale.