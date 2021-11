Deschamps ci ripensa: “Forse potevo chiamare prima Theo Hernandez…”

Il commissario tecnico della Francia parla dell'esterno del Milan

Un posto, quello del mancino rossonero che sembra essere stato confermato anche dalle parole del CT Didier Deschamps nella conferenza stampa successiva alla sfida: "Theo sarebbe potuto venire prima a giocare con noi per le qualità che ha", ha ammesso il tecnico. "Perché si sposa molto bene con il nostro sistema di gioco e sa essere efficace in entrambe le fasi. Lo vedo come gioca rilassato, è a suo agio qui nella Francia. Questa è appena la quarta partita che gioca con noi e devo dire che ha fornito una prestazione solida, molto interessante".