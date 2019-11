Uno dei nomi accostati all’Inter in questi ultimi giorni è Olivier Giroud. L’attaccante francese non sta trovando spazio nel Chelsea e così sta valutando nuove soluzioni per il futuro. Un assist verso i nerazzurri viene dal Commissario Tecnico della Francia Didier Deschamps. Queste le sue parole a Telefoot: “Soffre inevitabilmente di questa situazione nella sua quotidianità. Se avesse l’opportunità di lasciare Londra per avere più spazio, per lui sarebbe solo un bene”.