Deschamps: “Dopo la Francia potrei tornare ad allenare un club”

Il mister della Francia potrebbe tornare ad allenare un club una volta terminata la sua avventura da CT

Dalla Nazionale francese ad un club. Didier Deschamps pensa al futuro e non esclude di vedersi presto alla guida di una squadra dopo aver terminato la sua esperienza alla guida della Francia . L'ex calciatore, attuale CT dei Galletti, ha parlato a Prime Video come riportato da L'Equipe , aprendo ad un potenziale ritorno come mister in una società.

FUTURO - "Sinceramente non so cosa mi riserverà la vita quando avrò terminato di essere il commissario tecnico della Francia", ha esordito Deschamps. "Ma so che mi piace il lavoro di tutti i giorni, e magari potrei tornare ad allenare un club. Mi piace quell'adrenalina che ti dà essere allenatore. Senza campo manca quella scossa che ti dà allenare tutti i giorni". Un pensiero anche sulla possibilità di avere un ruolo nella Federazione francese: "Candidarmi alla presidenza? No, ora no. È una funzione più politica che di campo. Adesso non mi interessa e non ne ho bisogno. Magari in futuro ma oggi ho ancora bisogno del terreno di gioco e di quell'adrenalina che solo il campo dà".