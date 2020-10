Didier Deschamps non le manda certo a dire al Barcellona e, in un certo senso, anche al suo neo tecnico Ronald Koeman. Il ct della Francia ha parlato in conferenza stampa della sua preoccupazione per Antoine Griezmann, fuoriclasse francese che, con la maglia blaugrana, non riesce più a brillare complice, forse, la sua posizione in campo.

Deschamps: “Griezmann non è contento al Barcellona”

“Sono convinto che al momento Griezmann non sia soddisfatto della sua situazione al Barcellona“, ha detto Deschamps in modo diretto. “Certo se dovessi ulteriormente commentare questa situazione sono convinto che Koeman non sarebbe felice di sentire certe parole. Ma non parlo di quello che succede nei club. So solo che Griezmann sta giocando attualmente sulla fascia destra ma non capisco perché. Non comprendo il motivo per il quale non stia giocando in una posizione più centrale”.

Come se non bastasse, al termine dell’ultima gara della Liga del Barcellona, Koeman aveva sottolineato come, nonostante la posizione decentrata, Griezmann avesse avuto due occasioni di fare gol, purtroppo mancandole. L’aver rimarcato questa mancanza potrebbe aver mosso qualcosa nel calciatore e pure nel ct Deschamps.