Deschamps incensa Benzema: “Liga e Champions, merita il Pallone d’Oro”

Il commissario tecnico della Francia elogia il bomber

Redazione ITASportPress

Didier Deschamps non fa giri di parole e parlando a TeleFoot incensa Karim Benzema dopo le vittorie ottenute in stagione col Real Madrid tra Liga spagnola e Champions League. Il commissario tecnico della Francia ha elogiato l'operato del suo bomber dandolo come "sicuro" vincitore del Pallone d'Oro 2022.

"Io penso che sia inutile girarci intorno: Karim Benzema merita il Pallone d’Oro", le parole del CT francese. "Karim è un fuoriclasse, non lo scopriamo di certo adesso. Negli ultimi anni il suo calcio si è perfezionato, ha raggiunto veramente dei livelli altissimi. Gioca in uno dei più grandi club del mondo e lo fa da assoluto protagonista. Stiamo parlando di un calciatore fortissimo. Siamo felici di averlo a disposizione per la nostra nazionale".

E ancora sui trionfi del bomber: "Benzema ha disputato una stagione meravigliosa. Dopo aver vinto la Liga è riuscito a vincere anche la Champions League con la maglia del Real Madrid. In finale non ha segnato, ma è stato decisivo con tutti i suoi gol nei turni precedenti per portare gli spagnoli a giocarsi il titolo.Ha fatto benissimo per tutto l’anno sia a livello personale che a livello di squadra. Era già favorito prima ma alla luce del successo in finale di Champions League contro il Liverpool io penso che adesso meriti ampiamente questo prestigioso riconoscimento individuale".