Deschamps, messaggio su Pogba: “Sua presenza al Mondiale non in discussione”

Si torna a parlare delle condizioni fisiche di Paul Pogba tra Juventus e Nazionale francese. In questo caso è stato il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps a prendere in mano il discorso e spiegare come, ad oggi, il Polpo non rischi di non prendere parte al Mondiale in Qatar nonostante l'acciacco fisico al ginocchio.

Nelle scorse giornate, infatti, a seguito di vari consulti, il francese aveva deciso di non intervenire chirurgicamente per risolvere il problema fisico e quindi di non mettere a rischio la sua presenza per la rassegna iridata invernale. Una situazione che non ha fatto troppo contento mister Allegri ma che pare abbia riscosso successo per il ct transalpino. A Le Parisien, Deschamps ha detto: "Pogba e Kantè? È importante che ci siano, ma non siamo mai al sicuro. Da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani. Ovviamente sono in contatto con Paul. La sua partecipazione ai Mondiali ad oggi non è in discussione".