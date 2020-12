Deschamps: “Non c’è più posto per il razzismo. Pochi allenatori di colore? In futuro…”

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha raccontato alcuni episodi razzisti nel corso di UEFA “Outraged”: “Non c’è posto per il razzismo, non solo nello sport ma nella società in generale. Non ho tolleranza per queste cose, personalmente non mi sono mai capitati degli episodi simili nè da calciatore nè da allenatore. Gli allenatori di colore penalizzati? Non credo, anche se sono pochi quelli ad altissimi livelli, credo che con il tempo ne vedremo sempre di più” – conclude l’ex allenatore della Juventus – .