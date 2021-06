Deschamps: “Pallone d’Oro a Kanté? Segna poco. Di solito si premiano i più creativi”

Parla il CT della Francia riguardo la possibilità di vedere il suo calciatore trionfare nel noto premio

La vittoria nella finale di Champions League del Chelsea ha visto un protagonista assoluto. No, non parliamo di Kai Havertz, autore del gol vittoria contro il Manchester City, ma di N'Golo Kanté , autentico trascinatore dei blues e premiato come MVP della gara. L'ennesima prestazioni di altissimo livello che ha visto una vera e propria campagna social chiederne un premio di assoluto prestigio: il Pallone d'Oro.

Il web e anche i compagni hanno esaltato le prove messe in campo durante tutta la stagione dal centrocampista francese che, a detta di molti, meriterebbe il più alto riconoscimento per i singoli calciatori. Proprio riguardo alla possibilità di vedere Kanté vincere il Pallone d'Oro, ha parlato il CT della Francia Didier Deschamps nel corso dell'intervista delle scorse ore a RMC: "Non so se sia accessibile per un giocatore poco creativo e che segna poco", ha ammesso l'allenatore dei galletti. "Certo, lui può segnare qualche gol e mettere insieme qualche assist ma come regola generale… Certo, in passato è capitato che giocatori di questo tipo lo vincessero. C'è stato Fabio Cannavaro nel 2006 o altri come Matthis Sammer nel 1996. Però, come ruolo generale, nella maggior parte dei casi il Pallone d'Oro viene dato ad un giocatore creativo che fa gol".