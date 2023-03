Deschamps: “Rabiot? Continui così alla Juventus. Su Pogba…”

Didier Deschamps , CT dela Nazionale francese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei centrocampisti transalpini presenti in casa Juventus. Nel dettaglio, quindi di Rabiot , che sta facendo cose eccellenti in bianconero, ma anche di Paul Pogba , di fatto, fin qui, una grande delusione.

Ancora su Rabiot e il suo ruolo con la Nazionale: "Adrien lo conosco bene e non penso abbia veramente voglia di fare il capitano, anche per via del suo carattere. L’importante è che continui a giocare con noi come fa già con la Juventus. Per me va bene lo stesso così, indipendentemente dalla fascia".