Deschamps: “Zidane CT della Francia? Ci sono io ora e voglio vincere”

Dopo le parole relative all'impiego o, ad ogni modo, alla chiamata di Pogba per il prossimo Mondiale in Qatar con la Francia , arrivano ulteriori dichiarazioni da parte del commissario tecnico transalpino Didier Deschamps . Parlando a Le Parisien , il mister ha risposto anche ai rumors, sempre presenti, sul possibile arrivo al suo posto di Zinedine Zidane .

CT - Alla domanda relativa al possibile arrivo di Zidane al suo posto, Deschamps ha risposto in modo piuttosto netto e un filo stizzito: "Oggi il posto non è libero poiché lo occupo con il mio staff", le parole dell'attuale commissario tecnico della Francia. "Poi ognuno ha la libertà di dire cosa vuole e come vuole, non mi interessa. Vogliamo vincere il Mondiale. Tutto ciò che va contro questo obiettivo comune non è necessariamente un bene".