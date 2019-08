Di Biagio: “Non ho fallito come CT, pronto per una nuova avventura”

Nessun rimpianto, nessun rimorso. Almeno così sembra ascoltando le parole di Luigi Di Biagio. L’ex CT dell’Under 21 ha concesso una breve intervista a Sky Sport ed ha parlato della sua avventura da Commissario Tecnico e del futuro di alcuni suoi ex giocatori. Queste le sue parole: “Qualcuno ha strumentalizzato le mie parole, bisogna scindere quello che ho fatto in questi anni dall’Europeo che, probabilmente, è stato fallimentare, ma il lavoro fatto durante gli anni da tecnico dell’Under 21 no. Abbiamo dato trenta giocatori alla Nazionale A”.

NUOVA AVVENTURA – “Quando uno ha la passione e la voglia di tornare in campo non ci si sofferma sulla categoria, è arrivata qualche richiesta anche a livello di Nazionali A, ma non voglio avere fretta. Sono sereno, valuterò con calma quando mi arriverà qualcosa di importante”.

BALOTELLI – “L’augurio per Mario e per l’Italia di Mancini, visto l’obiettivo da conseguire che avremo il prossimo anno, è che la scelta di Brescia sia quella giusta. Questa volta ha scelto senza guardare al contratto, vuole dimostrare di essere ancora in grado di poter dare qualcosa di importante e per me è sicuramente in grado di farlo, ha scelto anche in ottica Europeo”.

DONNARUMMA – “Normale che in ogni finestra di mercato sia molto richiesto, parliamo di un fuoriclasse assoluto, la speranza per il Milan, il calcio italiano e lo stesso Gigio è che resti al Milan, un club che ha storia e grande blasone, poi ci sono le dinamiche economiche, del mercato, le plusvalenze, gli obiettivi, ma il valore di Donnarumma è fuori discussione”.

ZANIOLO-KEAN -“Non hanno bisogno dei miei consigli, sono intelligenti, sanno quello che devono fare, a volte capita che un allenatore debba riprendere certi giocatori, ma sono consapevoli della loro forza e di quello che devono fare, non hanno bisogno di consigli”.