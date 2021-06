Di Biagio: “Soddisfazione vedere alcuni ex Under fare bene con l’Italia”

Il parere dell'ex CT dell'Under azzurra

Luigi Gigi Di Biagio , tramite Sky Sport , ha commentato il cammino dell'Italia all'Europeo e la prossima sfida ai quarti contro il Belgio non nascondendo la sua grande soddisfazione nel vedere alcuni calciatori allenati in passato fare grandi cose con la maglia della Nazionale maggiore.

CAMMINO - "L'importante è che siamo andati avanti noi, che stiamo giocando bene e che abbiamo convinzione di poter arrivare in fondo", ha esordito Di Biagio commentando la vittoria contro l'Austria. "Il Belgio non sarà un'avversaria semplice ma l'Italia c'è".

ORGOGLIO - "Quanto sento mia questa Italia? La sento mia come tifoso italiano, stiamo facendo tutti il tifo. Ho lavorato con questi ragazzi, ma sono stati bravi loro ed è stato bravo Roberto a plasmare un gruppo incredibile. Noi abbiamo lavorato per dare un serbatoio alla squadra, il resto l'hanno fatto loro. Io provo comunque soddisfazione, sarei ipocrita a dire di no. Veder giocare calciatori che a 18-19 anni erano in Under e li preparavi per la Nazionale A è bello".