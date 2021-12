Di Biagio su Scamacca: “Mi ricorda il primo Ibrahimovic”

Il tecnico ha avuto belle parole per l'attaccante

L’ex CT dell’Under 21 azzurra, Luigi Di Biagio, ha rilasciato delle dichiarazioni su Gianluca Scamacca, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “E’ molto forte. E lo penso da tempo. Credevo in lui al punto di convocarlo in Under 21. Può diventare un attaccante davvero devastante. Ha grande tecnica e fisicità. E’ un attaccante completo. Attacca bene la profondità, è bravo di testa e con i piedi. Non capisco perchè non abbia ancora fatto il salto di qualità. Penso comunque sia solo questione di tempo. Secondo me è simile al primo Ibrahimovic dell’Ajax”.