Di Biagio vicino alla panchina dell’Albania

Potrebbe esserci presto una nuova avventura per mister Gigi Di Biagio . L'allenatore aveva un’offerta del Cosenza, ma pare aver preso un impegno che preferisce mantenere. Di cosa si tratta? Secondo quanto raccontato da Sportitalia, l’ex Spal sarebbe vicino a chiudere l’accordo con la Federazione albanese per rilevare la panchina di Edy Reja come commissario tecnico dell' Albania .

Nel caso in cui l'indiscrezione venisse poi confermata dai fatti, l’ ex tecnico dell’ U21 affronterebbe la Nazionale maggiore di Roberto Mancini il prossimo 16 novembre a Tirana.

A questo punto non resta che attendere ulteriori sviluppi e l'eventuale comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati. Come detto, l'ultima esperienza alla guida di una squadra per Di Biagio era stata quella alla Spal conclusa nel 2020. Dopo due anni, quindi, possibile nuovo inizio per lui.