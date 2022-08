Di Canio boccia Depay alla Juventus: “Pensa più alla musica che al campo”

Sempre senza peli sulla lingua Paolo Di Canio nei suoi commenti sull'attualità calcistica italiana ed internazionale. Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, l’ex attaccante si è mostrato scettico su Memphis Depay , obiettivo della Juventus che sembra in procinto di lasciare il Barcellona per firmare appunto con la Vecchia Signora.

DURO - "Parliamo di un ragazzo che passa più tempo negli studi discografici invece che in campo ad allenarsi o a rapportarsi con i compagni", ha detto Di Canio senza giri di parole. "Non lo vedo come calciatore da alti livelli. Non puoi passare 8 ore con le cuffie e giocare solo perché hai fantasia. Il Barcellona ha sbagliato a prenderlo, così come sbaglierebbe la Juventus se dovesse farlo".