Di Canio boccia l’outfit di CR7: “Mi vergognerei a guardarmi allo specchio”

Se sul campo è quasi sempre una certezza. Cristiano Ronaldo sui social a volte fa discutere. Questa volta, però, non certo per qualcosa legato al mondo del calcio, bensì in relazione al suo… abbigliamento. A sparare a zero contro lo stile del portoghese è stato Paolo Di Canio che nel corso di Sky Calcio Club non ha risparmiato pesanti critiche all’outfit del calciatore della Juventus.

Di Canio: “Mi vergognerei a guardarmi allo specchio”