Di Canio contro Icardi: “Non sa fare nulla del centravanti moderno. Meglio Llorente…”

Parole pesanti quelle rilasciate dall’ex attaccante anche della Lazio Paolo Di Canio ai microfoni de Il Mattino. L’ex centravanti ha parlato della querelle di mercato legata a Mauro Icardi. Del possibile arrivo, poi non concretizzatosi, al Napoli e del suo passaggio al Psg.

Senza peli sulla lingua, come suo solito, Di Canio ha detto: “Ma sul serio Carlo voleva uno come lui, incapace di chiedere scusa ai suoi compagni per le parole della moglie-manager? E poi, anche sotto il profilo tecnico: Ancelotti ha bisogno di un centravanti fantasioso come Mertens, Icardi fa gol solo quando il pallone gli arriva con un traversone dal fondo del campo. Per il resto non sa fare nulla di quello che si chiede ad un centravanti moderno. Se non segna non dà mai una mano alla squadra. Lui al Psg? Non mi stupisce perché il club francese è l’approdo naturale per i campioni senza disciplina”.

MEGLIO LLORENTE – Per un Icardi non arrivato, ecco un Fernando Llorente approdato in azzurro e pronto a dare il massimo per il Napoli: “Llorente? Meglio lui di Icardi. Llorente ha mostrato carattere quando ha sfruttato l’infortunio di Harry Kane con umiltà e determinazione, dopo tanta panchina. Là davanti con Mertens e Insigne alle sue spalle, a venti minuti dalla fine, può cambiare tutto”.