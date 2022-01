Di Canio duro: “Balotelli e Joao Pedro in Nazionale? C’è disperazione…”

Il parere dell'ex attaccante

Sembra essere ormai sicura la chiamata pe r lo stage della Nazionale per Mario Balotelli e Joao Pedro . Il commissario tecnico Roberto Mancini sta facendo delle prove in vista degli impegni di marzo nei playoff per Qatar 2022. I due attaccanti, però, non convincono tutti. In modo particolare, di parere decisamente contrario è l'ex centravanti Paolo Di Canio che nel corso della trasmissione Sky Calcio Club ha detto la sua modo piuttosto duro.

DISPERAZIONE - "Sono sicuro che se Mancini farà delle scelte e saprà cosa tirar fuori. Il gruppo è nuovo, non quello che accettava le bizze di un ragazzo. Non parliamo di un delinquente, ma di altro: l'anno scorso non giocava nemmeno a Monza in Serie B, quest'anno gioca in Turchia", ha detto Di Canio facendo riferimento a Mario Balotelli. "Se accettiamo questo allora vuol dire che siamo disperati, che nell'Italia c'è disperazione". Su Joao Pedro: "Ha 30 anni e finora ha giocato soltanto per non retrocedere col Cagliari".