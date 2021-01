Di Canio non perdona Lukaku: “Nei big match ha fallito e in Europa ha determinato al contrario”

Intervenuto ai microfoni di Sky, l’ex attaccante Paolo Di Canio, ora commentatore televisivo, ha punzecchiato il centravanti dell’Inter Romelu Lukaku reo di essere poco incisivo nelle partite che contano. Complice anche lo 0-0 dei nerazzurri contro l’Udinese in campionato, l’ex centravanti ha non ha risparmiato qualche critica al gigante belga.

Di Canio punge Lukaku

“Sento sempre parlare in modo straordinario di questo giocatore, io penso che possa fare di più e gli do 6.5 per ora”, ha detto Di Canio che poi ha motivato la sua decisione sul voto. “Prima di tutto è un giocatore che ha fatto due gol in meno dell’anno scorso, ha fallito ancora nelle partite decisive per l’Inter e, anzi, spesso ha determinato al contrario in alcune circostanze, soprattutto in Europa. Anche in partite per lui congeniali, come quelle con Roma e Juve, non ha fatto gol quest’anno e non può più essere un caso”.