Di Canio sicuro: “Messi all’Inter? Conte non lo vorrebbe…”

“Se l’Inter decidesse davvero di affondare il colpo per Messi e gli avesse già detto che faranno di tutto per prenderlo, siamosicuri che Conte vorrebbe Messi all’Inter? Io dico di no“. Questa la sentenza di Paolo Di Canio negli studi di Sky. L’ex attaccante ha commentato con la massima schiettezza che lo contraddistingue i rumors di mercato riguardanti i nerazzurri e il futuro del mister italiano.

Di Canio: “Messi all’Inter? Conte non lo vorrebbe…”

Fantacalcio. In questo modo la società nerazzurra ha commentato le voci su Messi all’Inter. Qualcosa, però, sembra essersi mosso anche se non tutti sono convinti che l’arrivo de La Pulce sarebbe gradito al 100% nell’ambiente milanese. Soprattutto mister Conte. “”Se l’Inter decidesse davvero di affondare il colpo per Messi e gli avesse già detto che faranno di tutto per prenderlo, siamosicuri che Conte vorrebbe Messi all’Inter? Io dico di no“, ha detto Di Canio. “Significherebbe che si parlerebbe più di Messi che dell’Inter, come accade con Cristiano Ronaldo alla Juventus o anche di più”, ha precisato l’ex attaccante.

E sul futuro del tecnico, a seguito anche del duro sfogo avuto contro la società: “Non so perché Antonio abbia detto quelle parole, ma anche se dovesse restare all’Inter la cicatrice rimarrà e alle prime difficoltà verrà di nuovo fuori”.

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX COMPAGNA DI UN INTERISTA