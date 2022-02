Di Canio: “Vlahovic non basta. Juventus rischia di non arrivare in Champions”

L'ex attaccante sul momento dei bianconeri e il percorso da qui alla fine della stagione

ATTACCO - "Oggi non ha senso far agire Vlahovic, che equivale ad Haaland, come seconda punta. Lui insieme a Morata possono andare se studi un sistema di gioco che possa sfruttarli. Con i centrocampisti che ha la Juve, l'uomo giusto è Dybala. Così non si limita ai ricamini, non trotterella", ha detto Di Canio.