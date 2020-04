Di Francesco rompe il silenzio: “Studio l’inglese per essere pronto a tutto. Cercato da qualche Nazionale…”

Si aspettava un’annata calcistica ben diversa, per Eusebio di Francesco il campionato 2019-2020 non è certamente andato secondo i piani. L’ex tecnico della Sampdoria è stato licenziato dopo le prime partite negative dal patron Ferrero e adesso pensa al futuro.

Dopo un lungo periodo di silenzio, per la prima volta l’allenatore ex Roma e Sassuolo torna a parlare e lo fa in merito alle prospettive future ai microfoni della Gazzetta di Modena. Condizionato anche lui dall’isolamento a causa dell’emergenza coronavirus, Di Francesco guarda avanti e ammette: “Come vivo la quarantena? Studio l’inglese e parlo col nipotino via Skype”. E chissà che proprio la lingua non sia un indizio per la prossima avventura del tecnico: “Devo essere aperto a qualsiasi tipo di esperienza. Sia ai tempi del Sassuolo che anche di recente ho avuto offerte, dalla Premier League ma anche dalla Turchia e da qualche Nazionale, ma ho sempre fatto altre scelte”. Una parola in più sul Sassuolo e sull’attuale mister Roberto De Zerbi: “Lo apprezzo, è un allenatore con una precisa idea di calcio, si vede che c’è il suo lavoro dietro alle prestazioni del Sassuolo e all’esplosione di alcuni singoli, ad esempio Boga che mi piace moltissimo”.