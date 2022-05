Di Maria conferma: “Dopo il Mondiale dirò addio all’Argentina. E sul club…”

Parla El Fideo

Domani la finalissima contro l'Italia, poi il Mondiale in Qatar ma dopo sarà tempo dei saluti. Lo ha annunciato e confermato Angel Di Maria , destinato a dire addio all' Argentina dopo il torneo di questo inverno.

Il calciatore, molto chiacchierato in chiave mercato nelle ultime settimane, con il possibile passaggio alla Juventus, ha deciso che dopo al Coppa del Mondo in Qatar non prenderà più parte alle gare dell'Albiceleste. El Fideo ha parlato nel corso di un'intervista concessa a Olè spiegando che il suo tempo è ormai arrivato: "Dopo il Mondiale dirò addio alla Seleccion, è arrivato il momento. Ci sono tanti ragazzi che stanno migliorando e piano piano dimostreranno di essere all'altezza di questa maglia", le parole di Di Maria. "A livello personale ho ottenuto quello che volevo, sarebbe egoista da parte mia continuare dopo aver conquistato quello che mi ero prefissato".