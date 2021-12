Di Maria: “Fui vicino al Barcellona. Sarei andato solo per giocare con Messi”

El Fideo rivela che sarebbe potuto andare al Barcellona

Non solo l'amore per Parigi e il desiderio, forse, di chiudere la carriera in patria. Angel Di Maria si racconta a TNT Sports e svela che in passato fu vicino alla firma col Barcellona. Un matrimonio che sarebbe stato motivato dal desiderio di giocare accanto a Lionel Messi tutti i giorni.

Ebbene sì, perché a quanto pare al Fideo non bastava giocare spalla a spalla in Nazionale - ormai lo fa da un decennio -, il talento mancino voleva condividere lo spogliatoio e la quotidianità della settimana con La Pulce. E l'occasione per farlo ci fu, anche se non venne colta al volo: "In realtà sono stato molto vicino ad andare al Barcellona", ha raccontato Di Maria senza spiegare precisamente quando questo accadde ma comunque nelle settimane quando il suo contratto col Psg era in scadenza e poi venne rinnovato. "Se fossi andato, l'avrei fatto solo per giocare con Leo. Quando ho saputo che stava venendo qui a Parigi sono stato felicissimo, giocare con lui è un sogno che avevo, è qualcosa di unico".