Di Maria, il futuro dice Rosario Central: l’annuncio della moglie

L'esterno del Paris Saint-Germain tornerà in patria per finire la carriera

Protagonista con la sua Argentina nella finale di Copa America contro il Brasile, Angel Di Maria è intenzionato a continuare la sua lunga carriera in Europa con la maglia del Paris Saint-Germain con l'obiettivo di riconquistare il titolo di Ligue 1 ma soprattutto di raggiungere il successo in Champions League. Eppure, alla fine del suo contratto nel 2022, le cose potrebbero cambiare.

Nonostante esista l'opzione rinnovo per un'altra stagione, quindi prolungare l'accordo con i francesi fino al 2023, la moglie del Fideo ha rivelato quello che potrebbe essere il futuro di suoi marito. Intervenuto a Tyc Sports, Jorgelina Cardoso, compagna di Di Maria, ha ammesso: "Non ho dubbi sul fatto che appenderà gli scarpini al chiodo al Rosario Central", ha detto la donna. "Non chiedetemi quando accadrà, ma sicuramente sarà così".