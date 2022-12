Di Maria, il Mondiale cambia il futuro con la Juventus? La novità

El Fideo potrebbe riflettere su alcune opzioni proposte dai bianconeri...

Redazione ITASportPress

La Juventus non lascia Di Maria, anzi prova a "raddoppiare". Il Mondiale in Qatar potrebbe aver cambiato il futuro del Fideo. In che modo? I bianconeri vorrebbero tenerselo stretto e starebbero puntando ad un rinnovo di un'altra stagione.

Reduce da una grandissima finale del Mondiale contro la Francia, Di Maria ha incantato e sarebbe un peccato perderlo viste le prestazioni che è ancora in grado di fornire. Per questa ragione, spiega anche La Gazzetta dello Sport, in casa bianconero stanno provando a mettere le basi per andare avanti insieme a lui un'altra stagione.

Una stagione in più Europa per restare al top. In casa della Vecchia Signora si spera che l'attaccante argentino possa rivedere i propri progetti e decidere di far valere la famosa opzione per il secondo anno in bianconero. Il Rosario a quel punto, potrebbe attendere. Toccherà, ovviamente, al giocatore fa capire le sue intenzioni. Tempo qualche mese e si saprà di più. La Juve, in ogni caso, spera di tenerlo ancora con sé...