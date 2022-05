Di Maria, il retroscena: proposto all’Atletico Madrid ma Simeone ha detto no

El Fideo potrebbe essere ancora più vicino alla Juventus

Da quanto si apprende, nelle scorse settimane, Di Maria si sarebbe offerto all'Atletico, ma i rojiblancos non si sono detti interessati al Fideo per alcuni semplici motivi: l'età del giocatore, 34 anni, e per le sue alte pretese economiche. Il no dell'Atletico Madrid di Simeone ha così definitivamente spalancato le porte della Juventus per l'argentino. I bianconeri puntano a chiudere in tempi brevi la trattativa col classe 1988. Per il calciatore si parla di un contratto da 7 milioni di euro d'ingaggio. Di Maria ha vestito in carriera le maglie di Rosario Centrale, Benfica, Real Madrid, Manchester United e Paris Saint Germain ed sembra sempre più vicino alla prima avventura in Italia, in Serie A.