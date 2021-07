Di Maria, la Copa America è per sempre: tatuaggio sulla gamba dopo la vittoria

El Fideo ha scelto di farsi un nuovo tatuaggio in onore del trionfo con la sua Argentina

TATUAGGIO - Come ha mostrato in queste ore Di Maria su Instagram, ecco il trofeo appena ottenuto comparire sulla sua gamba sinistra. Un tatuaggio piuttosto grande che ne copre quasi interamente la coscia è apparso sul corpo del Fideo che ha voluto esprimere tutta la sa gioia per questa opera: "Grazie mille amico per questo tatuaggio. È arrivato il giorno in cui mi sono potuto far fare uno dei trofei che più ho desiderato avere sulla mia pelle. Forza Argentina!". Nel post del calciatore anche una foto con zoom e un video che mostra l'opera del tatuatore.