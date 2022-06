Di Maria, l’annuncio che interessa la Juventus: ecco quando si chiude

Novità in arrivo per El Fideo

Da quanto si apprende dal giocatore, una risposta sul contratto con la Vecchia Signora sembra attesa per i prossimi giorni anche se per la firma vera e propria occorrerà attendere ancora un po': "Non ho nulla in testa, l'ho detto l'altro giorno. La mia testa è sulla nazionale", ha detto Di Maria come riportato da TyC Sports dopo la vittoria in amichevole contro l'Estonia. "Vediamo cosa succederà. La mia famiglia deve stare bene, sono passato per grandi club e la mia famiglia è sempre stata con me. Voglio un posto in cui tutti siamo felici, io e loro. Penso alla Nazionale, poi alle vacanze e dopo vedremo".