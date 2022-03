Di Maria, messaggio social: “Forse la mia ultima gara in Argentina”

El Fideo probabilmente non avrà modo di tornare in Argentina a giocare con la sua Nazionale visto che dopo il Mondiale potrebbe decidere di non giocare più per l'Albiceleste

Redazione ITASportPress

Un'ultima apparizione "a casa", davanti alla sua gente e con la maglia della sua Argentina. Angel Di Maria ha affidato ai social un messaggio nel quale ringrazia i tifosi dell'Albiceleste per la grande accoglienza per la gara contro il Venezuela disputata nella notte e vinta per 3-0 ma soprattutto ha informato tutti che potrebbe essere stata la sua ultima gara nel Paese. Sì, perché la formazione del CT Scaloni sarà successivamente impegnata altrove e dopo il Mondiale in Qatar, potrebbe finire l'avventura del Fideo con la Nazionale.

MESSAGGIO - "Voglio solo ringraziarvi per l'enorme amore che ho ricevuto. Ho sempre sognato quello che ho vissuto in questa bellissima serata. Questa è stata probabilmente la mia ultima partita con questa maglia in Argentina. E dire che è stata una notte meravigliosa è dire poco. Grazie, grazie e grazie mille volte. Ora voglio congratularmi con tutta la squadra per l'ultima partita giocata. Credo sia stato tutto perfetto. Dobbiamo continuare a crescere e a sognare insieme. Forza Argentina", le dichiarazioni su Instagram del calciatore.

Le parole di Di Maria fanno capire che il giocatore non dirà addio all'Albiceleste subito ma probabilmente che non ci sarà un'altra partita in casa in Argentina appunto. La vittoria netta sul Venezuela con tanto di rete personale è stata sicuramente un bel modo per salutarsi con la sua gente.