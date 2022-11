Di Maria show con l’Argentina: doppietta contro gli Emirati Arabi Uniti

Il Fideo è stato schierato come titolare dal CT Scaloni nella sfida amichevole della formazione sudamericana contro appunto quella araba. Rientrato in un undici titolare a distanza di un mese e mezzo (l'ultima volta era stata l'11 ottobre in Champions League col Maccabi Haifa), Di Maria ha messo subito in campo tutto il suo talento. I fan di tutto il mondo hanno potuto ammirarne una doppietta nel primo tempo dell'amichevole della sua Seleccion.