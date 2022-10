Di Maria: “Sogno di tornare al Rosario Central”

Di Maria, attualmente infortunato, non ha giocato ieri e nel filmato fa capire come abbia le idee chiare per il futuro. Un futuro nel quale non sembra esserci spazio per la Vecchia Signora: "Mi piacerebbe tornare al Rosario. So che è difficile. Ma è come dico sempre: il sogno di tutti quelli che giocano in Argentina è venire a farlo in Europa, il mio è quello di tornare un giorno a vestire maglia del Rosario Central. Qusta è la realtà, l'ho sempre detto. Se avrò la possibilità, mi piacerebbe".