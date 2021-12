Momenti di terrore per Di Natale: rapinato nella sua villa a Empoli

Uno dei malviventi gli avrebbe puntato contro una pistola facendosi consegnare un orologio che aveva al polso del valore stimato di circa 30mila euro.

La rapina è avvenuta, verso l'ora di cena, davanti alla famiglia dell'ex attaccante: moglie, figli e suocero.. Al momento comunque non risultano persone rimaste ferite nella circostanza. Indagini in pieno corso della polizia per definire la vicenda in tutti i suoi aspetti. Lo riporta Sportmediaset.it.