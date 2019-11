Di Natale, un concorrente televisivo non lo riconosce e lui reagisce così…

Curioso episodio avvenuto qualche giorno fa tra televisione e social. Durante un noto programma a quiz di Mediaset, un concorrente è stato chiamato ad indovinare il nome di un calciatore che, per due stagioni consecutive in Serie A – 2009-10 e 2010-2011 -, è stato il capocannoniere del campionato.

I più esperti, tornando indietro con la memoria avranno subito indovinato. Si tratta di Antonio Di Natale, ex centravanti dell’Udinese e della Nazionale. Forse emozionato, o forse non esperto in materia calcistica, il concorrente televisivo non è riuscito a indovinare e vincere il quiz. Ma c’è di più. Il diretto interessato, ovvero l’ex bomber, stava guardando la trasmissione e sui social ha reagito in modo molto curioso. “Inconcepibile non saperlo…”, ha scritto Di Natale su Instagram in tono ironico.