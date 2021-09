Di padre in figlio: Romeo Beckham firma primo contratto da professionista

Nuova avventura per il figlio dell'ex Spice Boy

Come specifica il Sun , il figlio dell'ex stella inglese ha aggiornato il proprio profilo Instagram con la dicitura nella bio "Footballer for @fortlauderdalecf". A conferma dell'ufficialità del nuovo inizio anche un post nel quale Romeo Beckham si mostra intento a calciare il pallone e la didascalia: "Segui i tuoi sogni". Nei commenti, anche quello molto dolce di sua madre Victoria che ha scritto: "Siamo orgogliosi di te".

Secondo quanto affermato dal Miami Total Futbol, il giovane Beckham, dato per talentuoso e promettente come suo padre, potrebbe fare il proprio debutto già nelle prossime ore nella sfida contro il Chattanooga Red Wolves SC. Non resta che attendere per scoprire se la dinastia dell'ex Spice Boy nel calcio stia ufficialmente proseguendo...