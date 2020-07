Di Vaio, da calciatore a… eroe: salva la vita a donna cardiopatica

Marco Di Vaio, ex bomber storico di Serie A, continua a fare gol. Questa volta nella vita reale e fuori da un campo di calcio. Infatti, l’attuale capo scouting del Bologna, in compagnia di Tommaso Fini, Team Manager e Federica Orlandi, Responsabile Segreteria Organizzativa, sono stati protagonisti di un vero e proprio salvataggio nei confronti di una signora cardiopatica. Grazie al loro intervento la donna si è salvata da un attacco cardiaco.

Di Vaio: calciatore, dirigente ed eroe

Avrà esultato sicuramente come se avesse fatto un gol. Marco Di Vaio, dopo la paura iniziale e l’adrenalina del momento, avrà realizzato di aver compiuto un gesto importantissimo. L’ex attaccante, in compagni di Tommaso Fini e di Federica Orlandi si stavano dirigendo verso Pinzolo dove solitamente il Bologna prepara la stagione successiva durante il ritiro estivo. I tre membri della dirigenza rossoblù erano appena ripartiti per tornare a casa, ma una volta nel centro del paese, Di Vaio si è accorto di una signora in bici che si trovava in compagnia di marito e nipotini che in quei frangenti si stava accasciando a terra.

Come riporta Sky, insospettiti, i dirigenti del Bologna hanno subito fatto inversione per prestare soccorso. Pensando inizialmente si trattasse di un colpo di sole i tre hanno provato a tenere alti i piedi della donna bagnandole la fronte con l’acqua. Internvento fin qui non risolutore tanto che la donna era diventata cianotica. Da qui il grosso sospetto confermato poi dal marito che nel frattempo aveva chiamato il 118: la signora era cardiopatica. Da qui il vero ‘colpo da maestro’ di Tommaso Fini che ha chiesto a Di Vaio di contattare il dottor Sisca che, al telefono, ha guidato il Team Manager in un provvidenziale massaggio cardiaco durato circa 4 minuti. Un vero e proprio salvataggio che ha dato tempo ai medici di intervenire e tramite l’elisoccorso di trasportare la paziente all’Ospedale di Trento. La donna ora non è più in pericolo di vita.

