Diallo e il primo gol allo United: “Il primo pensiero è stato per Willy Ta Bi”

L'ex Atalanta ha raccontato le sue emozioni sull'esperienza al Manchester United

Redazione ITASportPress

Ha salutato l'Italia e l'Atalanta e ha già iniziato con grandi risultati la sua esperienza al Manchester United. Parliamo di Amad Diallo, giovanissimo talento ivoriano 18enne. Intervistato dall'UTD Unscripted, il fantasista ha raccontato di essere pronto a tutto pur di ritagliarsi il suo spazio per la prossima stagione ma si è anche soffermato sulla prima rete segnata in maglia Red Devils.

GOL - Non è nel mio stile affrettare le cose. So di essere giovane, che devo svilupparmi lentamente e concentrarmi solo sul miglioramento di me stesso ogni giorno, quindi sono paziente e so che se faccio tutte le cose giuste, le mie possibilità arriveranno. Però devo dire che nei primi mesi allo United sono già successe molte cose importanti. Il primo gol per esempio. Quello al Milan", ha esordito Diallo. "La palla che mi ha dato Bruno Fernandes potevo colpirla solo in un modo: all'indietro con la testa. Non ci ho pensato e l'ho colpita. Ho solo guardato ed è andata in rete".

DEDICA - Un gol che è stato speciale doppiamente: "Il mio primo pensiero è stato… 'mamma mia! Ho segnato un gol con la maglia dello United!'.Non potevo crederci", ha detto Diallo. "Il mio secondo pensiero è andato a Willy Braciano Ta Bi, il mio ex compagno di squadra morto un paio di settimane prima. Era un mio buon amico, un altro ivoriano nelle giovanili dell'Atalanta, e mi aveva sempre mostrato una precisa esultanza dopo i gol e mi ha detto che quando avrenne segnato il suo primo gol con la prima squadra dell'Atalanta avrebbe festeggiato così. Quindi, appena ho segnato contro il Milan, mi è venuto in mente questo. Di festeggiare come Willy Braciano Ta Bi".

MAMMA - Un'emozione speciale quella vissuta sul campo da Diallo ma anche alla tv da sua madre che lo aveva visto qualche settimana prima debuttare contro la Real Sociedad: "Quando feci il debutto chiamai mia madre dopo la partita ed era in lacrime, dicendo che non poteva crederci. Per me è stata una sensazione incredibile perché arrivare a giocare ai massimi livelli capita solo una volta nella vita. Mamma era davvero orgogliosa di me. Era sempre sicura che sarei arrivato in cima, ma mi ha sempre detto di rimanere umile, di lavorare sodo e di non arrendermi mai. Quindi, quando mi ha visto giocare quegli otto minuti o giù di lì, è stato tutto per lei. Non potevamo crederci".